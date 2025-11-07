На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ливан освободил сына Каддафи

Ливан освободил сына Каддафи после десятилетнего заключения
Global Look Press

Ливанские власти освободили из-под стражи Ганнибала Каддафи — сына Муаммара Каддафи — и сняли с него запрет на въезд, а также аннулировали залог в размере $11 млн. Об этом сообщают The Libya Observer и Libya Review со ссылкой на правительство Ливии.

В кабмине заявили, что освобождение Ганнибала стало результатом дипломатических усилий Ливии. Страна стремилась урегулировать дело в правовых и гуманитарных рамках, защищая достоинство ливийского гражданина.

По данным Libya Review, освобождение сына Каддафи произошло спустя несколько дней после того, как Ливан посетила ливийская делегация во главе с государственным министром по коммуникациям и политическим вопросам Валидом Аль-Лафи.

Высокопоставленные представители Ливии передали ливанской стороне официальные документы, которые касаются расследования по факту исчезновения ливанского имама Мусы ас-Садра в 1978 году. Это, по данным издания, рассматривается как поворотный момент в разрешении давнего правового спора.

Ганнибал Каддафи был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года в связи с исчезновением ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра. Сам Каддафи заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан. Он также подчеркивал, что ничего не знает об исчезновении ас-Садра, поскольку ему тогда было всего 3 года.

Ранее суд Ливана постановил освободить сына Каддафи после десяти лет заключения.

