Суд Ливана освободил Ганнибала Каддафи после десяти лет заключения

Суд Ливана постановил освободить из-под стражи Ганнибала Каддафи — сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи — под залог в $11 млн. Об этом заявил адвокат, передает ТАСС.

Решение принял следственный судья после проведенного 17 октября допроса во Дворце правосудия. Адвокаты сына Каддафи заявили, что намерены оспорить установленную сумму залога, поскольку их подзащитный находился под стражей 10 лет.

Ганнибал Каддафи был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года в связи с исчезновением ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра. Сам Каддафи заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан. Он также подчеркивал, что ничего не знает об исчезновении ас-Садра, поскольку ему тогда было всего 3 года.

В сентябре суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

По версии следствия, Саркози договорился с тогдашним лидером Ливии Муаммаром Каддафи в 2005 году о получении средств на избирательную кампанию в обмен на политическую поддержку на международной арене.

Ранее Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи.