На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд Ливана освободил Ганнибала Каддафи после десяти лет заключения

Суд Ливана освободил Ганнибала Каддафи под залог в $11 млн
close
Mohamed Azakir/Reuters

Суд Ливана постановил освободить из-под стражи Ганнибала Каддафи — сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи — под залог в $11 млн. Об этом заявил адвокат, передает ТАСС.

Решение принял следственный судья после проведенного 17 октября допроса во Дворце правосудия. Адвокаты сына Каддафи заявили, что намерены оспорить установленную сумму залога, поскольку их подзащитный находился под стражей 10 лет.

Ганнибал Каддафи был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года в связи с исчезновением ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра. Сам Каддафи заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан. Он также подчеркивал, что ничего не знает об исчезновении ас-Садра, поскольку ему тогда было всего 3 года.

В сентябре суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

По версии следствия, Саркози договорился с тогдашним лидером Ливии Муаммаром Каддафи в 2005 году о получении средств на избирательную кампанию в обмен на политическую поддержку на международной арене.

Ранее Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами