Великобритания может лишиться Шотландии из-за действий «евроманьяков». Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Великобритания может лишиться не только монархии, но и Шотландии. Из Брюсселя шотландцев призывают к отделению от Соединенного Королевства «евроманьяки», типа экс-премьера Бельгии Ги Верзофстадта», — написал сенатор.

Пушков отметил, что Верзофстадт выразил поддержку любому пути возвращения Шотландии в состав Европейского союза (ЕС). По словам члена комитета, подобные заявления являются покушением на территориальную целостность Британии. Сенатор призвал Лондон опасаться «кукловодов и махинаторов из Брюсселя», а не России.

24 октября глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что экономика Великобритании и Евросоюза находится в плачевном состоянии, в связи с этим они пытаются создать образ врага в лице России. Он также выразил уверенность, что именно по этой причине Лондон и ЕС хотят, чтобы украинский конфликт продолжался.

