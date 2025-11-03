Россия и Китай подписали совместное коммюнике

Мишустин и Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам встречи в Пекине

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-го регулярного заседания глав правительств двух стран, которое прошло в Ханчжоу. Об этом сообщает РИА Новости.

В присутствии Мишустина и Ли Цяна были подписаны восемь документов.

Кроме того, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн подписали протокол 29-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Россия и Китай также одобрили дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации.

3 ноября Мишустин прибыл в китайский город Ханчжоу для участия в 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

Церемония встречи российского премьера прошла с государственными флагами двух стран. Среди встречавших были посол России в Китае Игорь Моргулов, генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и губернатор провинции Чжэцзян Лю Цзе.

Ранее Мишустин высказался об укреплении экономического сотрудничества России и Китая.