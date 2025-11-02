Мерца пристыдили после заявления о России

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Зигберт Дрезе на своей странице в соцсети Х раскритиковал заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца в отношении России.

«Ваша Украина проигрывает войну по вполне объективным причинам. И вы, господин канцлер, тратите на эту насквозь коррумпированную страну деньги налогоплательщиков, наших соотечественников, как будто завтра не наступит», — написал Дрезе.

Он напомнил, что Украина не является ни страной НАТО, ни Евросоюза. Депутат призвал канцлера Мерца «постыдиться».

До этого Фридрих Мерц сообщил, что Германия и страны «Большой семерки» посылают «важный сигнал» России о поддержке Украины в области противовоздушной обороны и восстановления уничтоженных объектов энергетической инфраструктуры республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Германии заявили о праве РФ обеспечивать собственную безопасность.