Президент Грузии выступил в поддержку запрета ряда политических партий

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил в эфире Ajara TV, что поддерживает инициативу правящей партии «Грузинская мечта» о запрете трех оппозиционных объединений через конституционный суд.

«Когда они так целенаправленно иностранными финансами наносят ущерб политической среде, на мой взгляд, возникают условия, чтобы подобные политические партии не существовали в нашем политическом пространстве», — выразил мнение грузинский лидер.

Накануне стало известно, что «Грузинская мечта» намерена обратиться в конституционный суд с просьбой запретить оппозиционные партии «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия — Лело» и «Единое национальное движение».

Кроме того, парламент Грузии в октябре одобрил поправки в законодательство, согласно которым члены любой партии, которую запретит конституционный суд, не смогут после этого заниматься политической деятельностью, включая участие в выборах, создание политических организаций и работу на государственных должностях.

Ранее спикер парламента Грузии призвал главу ОБСЕ уйти в отставку.