«Радиостанция Судного дня» передала новое послание — «НЖТИ 08193 ТОРМОМОЗГ 4259 7212». Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

27 октября радио передало слова «семень» и «блохошри». 23 октября в эфире прозвучали послания «негротоп», «клинобоец» и «гречневик». Каждое из этих посланий сопровождалось набором цифр и начиналось с «НЖТИ». При этом каждая буква в послании кодируется через русское имя, а числа называются полностью.

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор министерством обороны России для передачи закодированных сигналов. Вещание станции стало активнее после начала СВО на Украине.

В декабре 2024 года председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете» заявил, что радиостанция «УВБ-76» не имеет отношения к силам ядерного сдерживания РФ, как предполагают на Западе, но выполняет важную функцию.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала сообщение, которое уже звучало в феврале 2022 года.