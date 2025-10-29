На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Радиостанция Судного дня» передала новое послание

Радиостанция Судного дня передала слово тормомозг
true
true
true

«Радиостанция Судного дня» передала новое послание — «НЖТИ 08193 ТОРМОМОЗГ 4259 7212». Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

27 октября радио передало слова «семень» и «блохошри». 23 октября в эфире прозвучали послания «негротоп», «клинобоец» и «гречневик». Каждое из этих посланий сопровождалось набором цифр и начиналось с «НЖТИ». При этом каждая буква в послании кодируется через русское имя, а числа называются полностью.

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор министерством обороны России для передачи закодированных сигналов. Вещание станции стало активнее после начала СВО на Украине.

В декабре 2024 года председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете» заявил, что радиостанция «УВБ-76» не имеет отношения к силам ядерного сдерживания РФ, как предполагают на Западе, но выполняет важную функцию.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала сообщение, которое уже звучало в феврале 2022 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами