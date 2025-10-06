«Радиостанция Судного дня» передала сообщение, которое уже звучало в феврале 2022 года

УВБ-76 передала сообщение «орехобрус», уже звучавшее в феврале 2022 года

«Радиостанция Судного дня», также известная как УВБ-76 или «Жужжалка», передала сообщение «орехобрус», уже звучавшее в эфире в феврале 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-7 логи».

«НЖТИ 59400 ОРЕХОБРУС 2456 1459», — говорится в сообщении.

2 октября УВБ-76 передала три сообщения за день на фоне выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

До этого «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение на фоне продолжающегося перевооружения стран Европы, которое обсуждалось на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября. В эфире прозвучало одно слово «эсерожбан».

Также 29 сентября «Радиостанция Судного дня» передала три сообщения подряд. Все три слова прозвучали в эфире впервые.

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор Россией.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».