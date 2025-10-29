На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали, сколько военных Великобритания и Франция могут отправить на Украину

Политолог Федоров: Лондон и Париж формируют военный корпус в 5 тыс человек против РФ
Australian Government Department of Defence

Лондон и Париж не так давно подписали соглашение в оборонной сфере, которое получило название «Ланкастер-хаус 2.0», в рамках которого они могут вести подготовку военных к противостоянию с Россией. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«В рамках новых Ланкастерских соглашений предполагается формирование специального корпуса на базе французских и английских вооруженных сил, способного вести боевые действия высокой интенсивности. Это примерно пять тысяч человек, которые готовы в течение месяца вести боевые действия. Сам пункт был включен в договор с учетом возможного столкновения с Россией», — сказал Федоров.

Не исключено, что в рамках заключенных Ланкастерских соглашений Париж и Великобритания координируют вопрос отправки военных на Украину, заключил политолог.

Агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания намерена отправить свои войска на Украину. Как отмечается в материале, британские солдаты будут обучать украинских военных вдали от линии фронта, а ВМС и ВВС Великобритании помогут контролировать воздушное пространство и моря.

Ранее в России рассказали, в какой украинский город прибудут французские военные.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
