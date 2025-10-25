На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали о подготовке США к использованию замороженных активов России

Reuters: США обсуждают использование замороженных активов России для помощи ВСУ
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Власти США начали кулуарные обсуждения использования находящихся на территории страны замороженных российских активов на приобретение оружия для дальнейшей отправки его на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, администрация президента США Дональда Трампа уже выразила поддержку идее Евросоюза (ЕС) использовать замороженные активы России для покупки вооружений Украине. Кроме того, как заявил собеседник агентства, на данном этапе обсуждается вопрос использования российских активов на территории американских штатов.

24 октября газета Politico со ссылкой на источники в ЕС написала, что региональное содружество решило отложить до декабрьского саммита решение об использовании замороженных активов РФ для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как отметили журналисты, странам — членам объединения до сих пор не удалось достичь какого-либо прорыва по вопросу «репарационного кредита». Они лишь договорились представить новые предложения в декабре 2025 года.

Ранее во Франции рассказали об отказе ЕС Зеленскому в конфискации российских активов.

Санкции против России
