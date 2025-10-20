Навроцкий обрадовался отказу суда выдать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северного потока»

Президент Польши Кароль Навроцкий доволен решением суда, который отказал в выдаче Германии подозреваемого в теракте на «Северном потоке» гражданина Украины Владимира Журавлева. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, глава Польши поделился своими мыслями с президентом Литвы Гитанасом Науседой после их встречи. Тогда он отметил, что рад, что Журавлев остается в Польше, обратив внимание, что в Германии он вряд ли мог ожидать справедливого суда.

«Если взять во внимание интересы немецкого государства в отношении «Северного потока», можно предположить, что там экономические или бизнес-интересы взяли бы верх над здоровым рассудком», — заявил Навроцкий.

По просьбе властей Германии Журавлев был задержан 30 сентября в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем его арест был продлен еще на 40 дней.

19 октября фигуранта уголовного дела по взрыву на «Северных потоках» освободили в зале суда.

Решение польского суда вызвало перепалку в социальной сети Х между главами МИД Польши и Венгрии Петером Сийярто и Радославом Сикорским. Сийярто назвал подобное решение «скандальным», поскольку оно создает «опасный прецедент» в Европе.

Ранее премьер-министр Польши Туск призвал давить на Россию, а не Украину.