На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Навроцкий обрадовался отказу суда выдать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северного потока»

Лидер Польши рад отказу выдать ФРГ подозреваемого в теракте на «Северном потоке»
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий доволен решением суда, который отказал в выдаче Германии подозреваемого в теракте на «Северном потоке» гражданина Украины Владимира Журавлева. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, глава Польши поделился своими мыслями с президентом Литвы Гитанасом Науседой после их встречи. Тогда он отметил, что рад, что Журавлев остается в Польше, обратив внимание, что в Германии он вряд ли мог ожидать справедливого суда.

«Если взять во внимание интересы немецкого государства в отношении «Северного потока», можно предположить, что там экономические или бизнес-интересы взяли бы верх над здоровым рассудком», — заявил Навроцкий.

По просьбе властей Германии Журавлев был задержан 30 сентября в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем его арест был продлен еще на 40 дней.

19 октября фигуранта уголовного дела по взрыву на «Северных потоках» освободили в зале суда.

Решение польского суда вызвало перепалку в социальной сети Х между главами МИД Польши и Венгрии Петером Сийярто и Радославом Сикорским. Сийярто назвал подобное решение «скандальным», поскольку оно создает «опасный прецедент» в Европе.

Ранее премьер-министр Польши Туск призвал давить на Россию, а не Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами