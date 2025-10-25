Литва запретила полеты вдоль границы с Белоруссией

Власти Литвы ввели временные ограничения на полеты вблизи границы с Белоруссией. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерской службе.

Данная мера, связанная с обеспечением национальной безопасности, предполагает запрет на полеты на высоте до 3,6 км вдоль определенных отрезков литовско-белорусской границы. Аналогичные ограничения действуют и на границе с Латвией.

Введенные ограничения будут действовать до 1 декабря включительно. Информация о них доведена до всех участников воздушного движения в связи с потенциальной опасностью для полетов.

Сообщается, что минувшей ночью была зафиксирована повышенная активность в воздушном пространстве вблизи границы Литвы со стороны Белоруссии – около 90 объектов (22 октября их было около 200). В связи с этим временно приостанавливали свою работу международные аэропорты Вильнюса и Каунаса, а также закрывались два автомобильных пункта пропуска.

Накануне вечером премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила, что правительство страны решило закрыть два последних действующих пункта пропуска на границе с Белоруссией. По ее словам, данное решение связано с метеозондами, которые, по утверждению властей прибалтийской республики, использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.

Ранее Минобороны РФ ответило на обвинения в нарушении воздушных границ Литвы.