Лавров оценил возможность признания независимости Украины

Лавров: Россия признает независимость Украины, но не согласится с русофобией
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия однозначно признает независимость Украины, однако Москва выступает против действий Киева, направленных на искоренение всего, что связано с русской идентичностью. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

«Вне всякого сомнения, мы признаем независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях, которые теперь закреплены в нашей Конституции, будут считаться второсортными», — подчеркнул дипломат.

По мнению Лаврова, ситуация на Украине резко ухудшилась после событий февраля 2014 года, когда, как он утверждает, к власти в результате «незаконного и кровавого переворота», организованного при поддержке США, пришли путчисты.

По его словам, Москва выражает готовность признать украинскую государственность, но только в том случае, если страна будет существенно отличаться от нынешней с ее «откровенно нацистским» режимом.

Ранее на Украине решили лишить русский язык защиты.

