Лавров назвал условие признания Украины Россией

Лавров: Россия признает Украину после свержения нацистского режима
Kevin Lamarque/Reuters

Россия готова признать Украину, но только в том случае, если она будет существенно отличаться от нынешнего государства с «откровенно нацистским» режимом. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

«Итак, мы признаем ту Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим», — отметил Лавров.

По его словам, нынешний режим на Украине был установлен в 2014 году под знаменами неонацистов.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ключевым условием для урегулирования украинского конфликта является устранение нацистских элементов в руководстве Украины. Он напомнил, что в 2022 году, в ходе переговоров в Стамбуле, Москва была близка к достижению соглашения с Киевом. Он также выразил надежду на то, что действующее украинское правительство будет принимать решения, исходя из интересов своей страны, а не под влиянием внешних сил.

Ранее Лавров заявил о подверженности западных стран «нацистскому вирусу».

