Глава ГУР Украины назвал философским вопрос об исходе конфликта с РФ

Буданов оценил исход конфликта с Россией с потерей территорий в обмен на мир

Предложение президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий вдоль текущей линии фронта находит поддержку у европейских лидеров, но вызывает неоднозначную реакцию в Киеве. Об этом сообщает итальянская газета Il Foglio со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова.

По словам Буданова, вопрос возможного урегулирования конфликта имеет философский характер.

«Для меня потеря хотя бы одного квадратного миллиметра нашей земли — это плохой исход. Но если принять и другие точки зрения, то, безусловно, избавление нас от тысяч и тысяч смертей — это благо», — отметил он.

Глава военной разведки подчеркнул, что ключевым условием обороноспособности Украины остается сохранение единства международной поддержки.

«Если есть единство, то вопросы финансовой, материальной и военной поддержки могут быть решены», — добавил Буданов.

В пятницу британская газета The Guardian писала, что сохранение контроля России над территорией Донбасса станет наименее худшим вариантом урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в США заявили, что ВС России могут вскоре взять ряд важных городов.