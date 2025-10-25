На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мирошник заявил, что Украина готовила теракт на Крымском мосту

Мирошник: Киев готовил теракты на Крымском мосту, ж/д и других объектах
Виталий Белоусов/РИА Новости

Киев готовил теракты на Крымском мосту и не только. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Готовились теракты по железнодорожной инфраструктуре, на Крымском мосту и на множестве других потенциально опасных объектах», — сказал он.

Мирошник также напомнил о задержаниях, проведенных Федеральной службой безопасности РФ и другими силовыми структурами, которые занимаются контртеррористической деятельностью.

20 октября задержали мужчину, планировавшего совершить теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. Сообщалось, что местный житель радикальных взглядов добровольно вступил в ряды запрещенной в России террористической организации.

По данным ФСБ, задержанный по заданию куратора провел разведку места возможного совершения теракта, после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Ранее в четырех регионах РФ задержали подростков по делам, связанным с терроризмом.

