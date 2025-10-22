На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАТО заявили, что «русские стали более осторожными» после сигналов альянса

Jon Gambrell/Reuters

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Россия якобы стала «более осторожной» после сигналов военного блока на фоне инцидентов в воздушном пространстве в Эстонии и Польше. Его слова приводит агентство Reuters.

«Мы видим признаки того, что русские стараются быть более осторожными, что они признают, что в нескольких случаях приблизились к черте или даже перешли ее, особенно если принять во внимание инцидент с беспилотником в Польше», — сказал Гринкевич.

По его словам, Североатлантический альянс оказывает «сдерживающее воздействие», однако Москва якобы продолжит попытки «маневрировать» и использовать «гибридные подходы», чтобы бросить вызов военному блоку.

Как заявил Гринкевич, после инцидента с МиГ-31 в якобы небе Эстонии, самолеты «улетели очень далеко».

«Поэтому, на мой взгляд, это показывает, что они понимали, что мы отреагируем, что мы способны отреагировать, и что они не хотели повторения подобной ситуации», — утверждает он.

19 сентября эстонские власти заявили, что три российских истребителя МиГ-31нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регионе были подняты истребители НАТО для сопровождения истребителей. Позже Таллин обратился к союзникам по НАТО, запросив консультацию согласно четвертой статье устава альянса.

Ранее Зеленский призвал обеспечить «критические проблемы» руководству России.

