В России рассказали, как Евросоюз решил «задобрить» Трампа

Евросоюз решил «задобрить» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а потому предложил возглавить ему «Совет по вопросам мира» в рамках нового разработанного плана по мирному урегулированию на Украине. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Геворг Мирзаян.

«Дональд Трамп клюнет на эту удочку по нескольким причинам. Первая причина — это тщеславие американского президента. Сделав такое предложение, Европа показывает, что она будет действовать не самостоятельно, и отдает Трампу корону главы этого совета. Трамп же любую корону на голову наденет, для него это элемент внутренней самолегитимизации», — сказал политолог.

Вторая причина, по которой Трамп согласится поддержать предложение Евросоюза, — это уже четкий политический расчет для давления на Россию, считает Мирзаян.

«Трамп хочет использовать консолидированную европейскую позицию для давления на Россию. Совет по вопросам мира, который будет действовать под его руководством, должен позволить ему эффективно продавливать Москву на какие-то уступки. То есть в рамках этого мирного плана три разные позиции — американская, украинская и европейская — объединятся против России», — заключил эксперт.

Газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС сообщила, что план Украины и ее европейских союзников по завершению конфликта предполагает создание так называемого «Совета по вопросам мира» под председательством президента США.

Ранее стала известна цель визита генсека НАТО к Трампу.