Стало известно о попытках украинских ДРГ в российской форме проникнуть в тыл ВС РФ

РИА: украинские ДРГ в российской военной форме пытались проникнуть в тыл ВС РФ
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские диверсионно-разведывательные группы в форме Вооруженных сил России совершали попытки проникнуть в тыл российским военнослужащим в Донецкой народной республике (ДНР), но их вычислили. Об этом в беседе с РИА Новости заявил командир танкового батальона Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Кефир».

«Пытаются как-то замаскироваться под наши войска — надевают нашу форму, делают на себе опознавательные знаки, начинают разговаривать по-русски, используют позывные командиров. Ведут себя так, будто свои, но все это неудачные попытки», — сказал военный.

По его словам, противнику не удалось осуществить свои планы благодаря слаженной работе разведки и бдительности подразделений.

17 сентября в Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» уничтожили диверсантов ВСУ при попытке наступления в Сумской области. По информации ведомства, украинские военнослужащие вели наступление к границе Курской области у населенного пункта Теткино. Российские бойцы нанесли по ним удары из крупнокалиберных пулеметов «Утес» и АГС.

Ранее в зоне СВО был ликвидирован командир ДРГ засекреченного подразделения ВСУ.

СВО: последние новости
