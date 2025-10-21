Лавров удивился сообщениям об отложенном саммите РФ и США в Будапеште

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о своем удивлении сообщениям американских СМИ о том, что саммит РФ и США в Будапеште якобы может быть перенесен. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сегодня с удивлением прочитал, что, как сообщает [американский телеканал] CNN, встреча [президента РФ Владимира] Путина и [президента США Дональда] Трампа может быть отложена», — сказал дипломат.

Лавров отметил, что «нечистоплотность многих западных средств информации хорошо известна, и CNN тоже этим славятся. По мнению министра, американские журналисты склонны не к серьезной аналитической работе, а к «простеньким лозунгам».

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести встречу двух лидеров на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе.

Ранее в Кремле рассказали о работе МИД и Госдепа перед встречей президентов.