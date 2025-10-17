На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии заявили о начале конца Зеленского из-за изменения позиции Трампа по Tomahawk

Меркурис: отказ Трампа от передачи Tomahawk будет началом конца Зеленского
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Возможный отказ президента США Дональда Трампа от поставок Украине ракет Tomahawk будет станет началом конца политического пути Владимира Зеленского. Об на своем YouTube-канале заявил военный аналитик Александр Меркурис.

«(Трамп – «Газета.Ru») не желает начинать новую эскалацию с россиянами, продолжая политику Байдена, просто поставляя оружие украинцам. И это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры», — подчеркнул он.

Агентство Bloomberg писало о том, что Трамп изменил тон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным на конструктивный диалог «в ущерб интересам Украины».

Автор статьи предположил, что президент США, по видимому, дал понять, что не склонен делиться ракетами Tomahawk с Украиной после телефонного разговора с российским лидером.

Как сообщал портал Axios, украинский лидер Владимир Зеленский был очень оптимистично настроен по поводу предстоящей встречи с Трампом и готовности США передать ракеты Tomahawk Киеву.

После приземления на базе ВВС Эндрюс украинская делегация «была удивлена объявлением Трампа» о встрече с Путиным.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».

Переговоры о мире на Украине
