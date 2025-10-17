В Британии заявили о начале конца Зеленского из-за изменения позиции Трампа по Tomahawk

Меркурис: отказ Трампа от передачи Tomahawk будет началом конца Зеленского

Возможный отказ президента США Дональда Трампа от поставок Украине ракет Tomahawk будет станет началом конца политического пути Владимира Зеленского. Об на своем YouTube-канале заявил военный аналитик Александр Меркурис.

«(Трамп – «Газета.Ru») не желает начинать новую эскалацию с россиянами, продолжая политику Байдена, просто поставляя оружие украинцам. И это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры», — подчеркнул он.

Агентство Bloomberg писало о том, что Трамп изменил тон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным на конструктивный диалог «в ущерб интересам Украины».

Автор статьи предположил, что президент США, по видимому, дал понять, что не склонен делиться ракетами Tomahawk с Украиной после телефонного разговора с российским лидером.

Как сообщал портал Axios, украинский лидер Владимир Зеленский был очень оптимистично настроен по поводу предстоящей встречи с Трампом и готовности США передать ракеты Tomahawk Киеву.

После приземления на базе ВВС Эндрюс украинская делегация «была удивлена объявлением Трампа» о встрече с Путиным.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».