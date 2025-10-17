В Британии заявили о начале конца Зеленского из-за изменения позиции Трампа по Tomahawk

Возможный отказ президента США Дональда Трампа от поставок Украине ракет Tomahawk будет станет началом конца политического пути Владимира Зеленского. Об на своем YouTube-канале заявил военный аналитик Александр Меркурис.
«(Трамп – «Газета.Ru») не желает начинать новую эскалацию с россиянами, продолжая политику Байдена, просто поставляя оружие украинцам. И это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры», — подчеркнул он.
Агентство Bloomberg писало о том, что Трамп изменил тон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным на конструктивный диалог «в ущерб интересам Украины».
Автор статьи предположил, что президент США, по видимому, дал понять, что не склонен делиться ракетами Tomahawk с Украиной после телефонного разговора с российским лидером.
Как сообщал портал Axios, украинский лидер Владимир Зеленский был очень оптимистично настроен по поводу предстоящей встречи с Трампом и готовности США передать ракеты Tomahawk Киеву.
После приземления на базе ВВС Эндрюс украинская делегация «была удивлена объявлением Трампа» о встрече с Путиным.
Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».