Николай Бегчин назначен на должность заместителя министра финансов России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Николая Бегчина заместителем министра финансов. Текст соответствующего документа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Бегчина Николая Аркадьевича заместителем министра финансов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

На портале указано, что Бегчин родился в 1986 году. В 2008 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит».

Он занимал должность директора департамента программно-целевого планирования и проектного управления в Минфине с 2019 года. До этого работал в департаменте бюджетной политики этого же ведомства.

Помимо государственной службы, Бегчин ведет преподавательскую деятельность. Он является доцентом кафедры общественных финансов на финансовом факультете Финансового университета.

Ранее Мишустин назначил нового замминистра сельского хозяйства.