Мишустин назначил нового замминистра сельского хозяйства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Романа Некрасова на должность заместителя министра сельского хозяйства. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Некрасов с 2018 года занимал пост директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ.

19 сентября Мишустин назначил Алексея Шатилова новым торговым представителем Российской Федерации в Алжире. Также глава российского кабмина освободил от этой должности Ивана Налича в связи с истечением срока действия его срочного служебного контракта.

В июле премьер-министр РФ назначил на должность председателя совета Российско-Киргизского фонда развития заместителя министра финансов Ивана Чебескова. Он сменил на посту Артема Новикова — киргизского политика, возглавлявшего организацию с мая 2021 года.

