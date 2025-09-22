На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мишустин назначил нового замминистра сельского хозяйства

Мишустин назначил Романа Некрасова на должность замминистра сельского хозяйства
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Романа Некрасова на должность заместителя министра сельского хозяйства. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Некрасов с 2018 года занимал пост директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ.

19 сентября Мишустин назначил Алексея Шатилова новым торговым представителем Российской Федерации в Алжире. Также глава российского кабмина освободил от этой должности Ивана Налича в связи с истечением срока действия его срочного служебного контракта.

В июле премьер-министр РФ назначил на должность председателя совета Российско-Киргизского фонда развития заместителя министра финансов Ивана Чебескова. Он сменил на посту Артема Новикова — киргизского политика, возглавлявшего организацию с мая 2021 года.

Ранее минсельхоз США уволил сотрудников из России и Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами