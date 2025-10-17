На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аргентинский политик скончался во время онлайн-дебатов

В Аргентине кандидат в парламент умер во время теледебатов в прямом эфире
true
true
true

В Аргентине во время прямого эфира скончался 66-летний политик Эрнан Дамиани, кандидат в парламент провинции Мисьонес от партии Радикального гражданского союза. Об этом сообщило местное издание Pagina12.

У мужчины случился сердечный приступ прямо во время теледебатов, проходивших в студии программы Dólar Blue, транслируемой онлайн. Во время эфира Дамиани выступал со своей речью, когда внезапно потерял сознание. Кандидата срочно доставили в больницу Мадариага в городе Посадас, однако врачи констатировали смерть — мужчина поступил без признаков жизни.

Дамиани был известен как влиятельный деятель аргентинского радикального движения. Он занимал депутатское кресло в Конгрессе страны с 1997 по 2001 год и входил в состав Законодательного собрания Мисьонес в 1990-е. Также политик неоднократно возглавлял свою партию и работал в муниципальном совете Посадаса.

Губернатор Мисьонес Уго Пассалаква в соцсети X выразил глубокие соболезнования семье политика и отметил его «долгую службу, активную позицию и преданность идеалам».

Ранее жена экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами