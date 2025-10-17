Орбан рассказал, когда Путин и Трамп встретятся в Будапеште

Оран: саммит РФи США в Венгрии будет через неделю после встречи Лаврова и Рубио

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоится через неделю после переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой госдепа Марко Рубио. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Они (Путин и Трамп. – «Газета.Ru») решили, что два министра иностранных дел попытаются решить оставшиеся вопросы в течение недели, а затем, через неделю, они уже смогут приехать сюда, в Будапешт», — подчеркнул он.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

При этом телефонный разговор Путина и Трампа заставил окружение украинского лидера Владимира Зеленского усомниться в своих планах.

