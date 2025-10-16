Китай сделал Великобритании представление из-за новых санкций

Китай призвал Великобританию не вмешиваться в его сотрудничество с Россией

Китай сделал Великобритании представление из-за внесения китайских компаний в список антироссийских санкций. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих основы в международном праве и не санкционированных Советом безопасности ООН», — сказал он.

По словам дипломата, сотрудничество компаний Пекина и Москвы не должно подвергаться вмешательству и влиянию.

Накануне Великобритания ввела санкции против нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», российской Национальной системы платежных карт (НСПК), 51 судна, которые связаны с Россией, а также Трансстройбанка, Примсоцбанка, ББР Банка.

В сентябре Великобритания расширила санкционный пакет против России. Ограничения затронули фирмы, базирующиеся в Гонконге, Таиланде, Индии и Турции, а именно: Jin Tang Technology, Shenzhen Blue Hat International, Scorpion's Holding Group (Китай), Phaeton Group, Soguzo, Tecgr (Таиланд), Hayers Infotech (Индия) и Mastel Makina (Турция).

Ранее Британия сняла санкции с дочери российского миллиардера.