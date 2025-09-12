Британия расширила пакет санкций против России

Британия ввела санкции против компаний из Китая, Индии, Турции и Таиланда

Великобритания внесла в пакет санкций против России компании из Китая, Индии, Турции и Таиланда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Под рестрикции попали компании, расположенные в Гонконге, Таиланде, Индии и Турции. Речь идет о китайских Jin Tang Technology, Shenzhen Blue Hat International, Scorpion's Holding Group, тайских Phaeton Group, Soguzo, Tecgr, индийской Hayers Infotech и турецкой Mastel Makina.

Британское правительство отмечает, что эти компании якобы были «вовлечены в дестабилизацию Украины или подрыв ее территориальной целостности» путем предоставления финансовых услуг, технологий или товаров.

Как поясняется в сообщении, Великобритания вводит 100 новых санкций, чтобы усилить экономическое давление на Россию и сократить источники доходов РФ. Кроме того, санкции якобы необходимы в связи с российскими «безрассудными авиаударами», которые повредили здание Кабинета министров в Киеве, а также нарушили воздушное пространство НАТО в Польше.

Всего в новый санкционный список вошли 30 физических и юридических лиц, большинство из которых зарегистрированы в России.

В свою очередь Евросоюз готов представить свой новый пакет санкций против России 15 сентября.

Ранее Япония сняла санкции с четырех россиян.