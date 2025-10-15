Британия внесла санкции против российской НСПК

Великобритания ввела санкции против российской Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Под ограничения также попали нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть», 51 судно, связанное с Россией, Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР Банк.

До этого сообщалось, что в период за 2024-2025 годы Великобритания направила порядка £756 тыс. ($1 млн или более 85 млн рублей) на проведение исследований эффективности собственных санкций, введенных против России.

В сентябре Великобритания расширила санкционный пакет против России. Ограничения затронули фирмы, базирующиеся в Гонконге, Таиланде, Индии и Турции, а именно: Jin Tang Technology, Shenzhen Blue Hat International, Scorpion's Holding Group (Китай), Phaeton Group, Soguzo, Tecgr (Таиланд), Hayers Infotech (Индия) и Mastel Makina (Турция).

Ранее Британия сняла санкции с дочери российского миллиардера.