Британия сняла санкции с дочери Евтушенкова

Великобритания сняла санкции с дочери российского миллиардера, основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова Татьяны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ британского минфина.

Евтушенкова попала в санкционный список Лондона в апреле 2023 года вместе со своим братом Феликсом. Однако в отличие от Феликса, который на тот момент входил в советы директоров некоторых профильных активов АФК «Система» и после введения британских санкций сразу покинул их, Татьяна в структурах АФК никаких должностей давно не занимала.

По данным агентства, у Евтушенковой есть британское гражданство.

В апреле 2023 года Британия расширила перечень лиц, против которых введены антироссийские санкции. Под ограничения в том числе попали основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков с супругой Натальей, а также их сын Феликс и дочь Татьяна.

В июле 2023 года управление финансового анализа Чехии заблокировало счета компаний Владимира Евтушенкова и наложило арест на его пятизвездный отель в Карловых Варах Savoy Westend. Отмечается, что таким образом начали действовать санкционные меры Чехии в отношении бизнесмена, которые были введены в конце июня того же года.

Правительство республики арестовало имущество Евтушенкова на сумму 100 млн чешских крон (около $4,59 млн). Общее имущество бизнесмена в Карловых Варах оценивалось в 500 млн чешских крон (около $23 млн).

Ранее попавший под санкции Великобритании Феликс Евтушенков вышел из совета директоров Ozon.