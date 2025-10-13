На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт предупредил Россию о новых угрозах со стороны Запада

Аналитик Уотсон: Запад создает новые угрозы для России в нескольких регионах
Станислав Красильников/РИА Новости

Конфликт на Украине вряд ли завершится в 2025 году, страны Запада создают новые угрозы для России сразу в нескольких регионах. Об этом написал аналитик Алан Уотсон на своей странице в социальной сети Х.

Он призвал не ждать окончания конфликта на Украине в 2025 году. По его словам, сейчас нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе, в Молдавии и Румынии, где НАТО строит авиабазу.

«Россия знает, что война только началась», — считает Уотсон.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в отличие от Украины и стран Запада, Россия может производить все необходимое для ведения современного конфликта. В то же время, отметил экс-аналитик ЦРУ, Украина, США и Европа на это не способны, доказав свою несостоятельность. В данный момент наступает новая фаза конфликта на Украине, где Москва может проводить операции по всей линии соприкосновения, сказал Джонсон.

Ранее в Китае раскрыли, как Путин заставил «трепетать» врагов России.

