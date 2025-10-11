На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине запаниковали из-за революционного новшества ракет ВС России

DE: на Украине запаниковали из-за новых возможностей российских ракет
Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Модернизация российских ракет привела к снижению эффективности украинского и западного оружия в руках ВСУ. Об этом пишет газета Daily Express.

«Украинские официальные лица признают, что «революционное» усовершенствование российских ракет делает западные системы вооружения бессильными в борьбе за господство в воздухе», — пишет издание.

По оценке газеты, многие меры противодействия России со стороны ВСУ оказались неэффективными.

Критическая ситуация с энергоснабжением сложилась на Украине после массированного удара ВС РФ 10 октября. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России.

Ранее генерал заявил, что удар по Украине сказался на работе бункера Зеленского.

