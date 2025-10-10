На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе заявили, что Цукерберг и Маск пытаются поработить людей

Варуфакис уличил Маска и Цукерберга в попытках поработить людей
Dwarkesh Patel/YouTube

Созданные крупными бизнесменами технологические корпорации нужны для поведенческой модификации человека, то есть для подчинения людей. Такое мнение высказал экс-министр экономики Греции Янис Варуфакис в интервью ВВС newsnight.

«Мы стали создавать средства для поведенческой модификации. Наше мнение формируется машинами, которые учатся у нас и, в свою очередь, учат нас. Они изучают нас и могут оказывать на нас прямое влияние», — сказал он.

Он отметил, что миллиардеры Марк Цукерберг (соучредитель Meta (признана в России экстремистской и запрещена)), Илон Маск (владелец SpaceX), Джефф Безос (владелец Amazon) имеют большую власть благодаря технике.

21 августа газета The Wall Street Journal писала, что компания Meta Platforms, активно набиравшая ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, временно приостановила найм новых сотрудников в свое подразделение. Решение, подтвержденное представителями компании, связано с необходимостью пересмотра бюджета и организационного планирования после масштабной кампании по привлечению дорогостоящих кадров.

Ранее Цукерберг решил создать команду разработчиков ИИ-сверхразума.

