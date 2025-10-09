На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды

В Петербурге задержали организаторов финансовой пирамиды, обманувших 200 человек
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды и задержали ее организаторов, обманувших не менее двухсот человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, злоумышленники, действуя на протяжении нескольких лет, завладели денежными средствами граждан на общую сумму около 600 млн рублей. Организатором схемы, по предварительной информации, является местный предприниматель, привлекший к участию в ней своих родственников – сестру и племянника.

Для реализации преступной деятельности использовалась подконтрольная фирма, формально занимавшаяся монтажными работами. Под предлогом выгодных займов с обещанием высокой процентной ставки (до 25% годовых) у населения выманивались крупные суммы. Однако, как выяснилось, злоумышленники не планировали выполнять взятые на себя обязательства, а полученные средства тратили на личные цели.

В ходе обысков у задержанных были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители с информацией и поддельные печати. В настоящее время ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве.

Ранее мошенники создали финансовую пирамиду под видом схемы выигрыша в лотерею.

