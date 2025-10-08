На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мошенники предлагают россиянам купить схему выигрыша в лотерее

Мошенники создали финансовую пирамиду под видом схемы выигрыша в лотерею
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Мошенники вовлекают россиян в финансовую пирамиду, предлагая купить схему гарантированного выигрыша в лотерее. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники рассылают электронные письма со ссылкой на Telegram-канал, где якобы содержится секретная методика выигрыша. Однако доступ к каналу платный.

После оплаты жертва обнаруживает, что схемы выигрыша не существует. Вместо этого пользователю предлагают зарабатывать, перепродавая доступ к этому же каналу другим людям, что является классической схемой финансовой пирамиды.

7 октября МВД сообщило, что в России выявили новый вид мошенничества, при котором злоумышленники, выдавая себя за сотрудников штабов, рассылают военнослужащим фиктивные приказы о награждении. По данным ведомства, под видом уточнения данных и заполнения документов мошенники пытаются выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить другую служебную информацию.

Ранее школьница отдала 1,2 млн рублей со счета матери мошенникам, запугавшим ее детдомом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами