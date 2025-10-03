На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Британия уже помогает Украине наносить удары вглубь территории России

FT: Великобритания уже помогает Киеву в ударах по территории России
Frank Augstein/AP

Великобритания уже помогает ВСУ наносить удары по территории России. Об этом пишет газета Financial Times.

«Британия уже помогает Киеву в проведении нескольких глубоких ударов по территории России», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, на этом фоне Вашингтон «подталкивает» союзников по НАТО к расширению своей разведывательной помощи Украине.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Как рассказали источники издания, также обсуждается возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.

Дональд Трамп пытался выступать посредником в мирных переговорах с Москвой и ограничивал передачу Украине дальнобойных средств. Теперь же, по словам источников, Белый дом исходит из того, что давление на энергетику России способно подорвать ее военные возможности.

Ранее Кремле прокомментировали сообщения о готовности Вашингтона передать разведданные Киеву.

СВО: последние новости
