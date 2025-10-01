Медведев пообещал, что в России не будет шатдаунов, как в США

Медведев: в России не будет приостановок работы правительства, как в США

В России не будет так называемых «шатдаунов» - приостановок работы правительства - по подобию тому, что имеет место в США. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На этом фоне политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что основой камень преткновения в контексте непринятия законопроекта о финансировании правительства США и, как следствие, шатдауна — спор Демократической и Республиканской партий о расширенных субсидиях на страховые премии, которые были введены еще во время правления Барака Обамы.

