Пашинян ждет от Баку разъяснений об использовании термина «Зангезурский коридор»

Азербайджан должен разъяснить, почему использует термин «Зангезурский коридор» и что понимается в рамках данного понятия. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Если окажется, что речь идет, скажем, о пути Зангелан — Горадиз, то нас это не касается, поскольку он не имеет никакого отношения к нашей территории. <...> Это название задевает нерв в армянском обществе», — подчеркнул Пашинян.

Кроме того, премьер-министр отметил, что название «Зангезурский коридор» не используется ни в одном из документов, подписанных с Азербайджаном 8 августа в Вашингтоне. А также он сообщил о начале работ по проектированию железной дороги и предложил Баку как можно скорее реализовать достигнутые договоренности.

До этого Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев отметили позитивную динамику, сложившуюся по итогам встречи на высшем уровне в Вашингтоне. В правительстве Армении сообщили, что она свидетельствует о поддержке международным сообществом процесса продвижения мира и нормализации отношений между двумя странами. Стороны договорились продолжить контакты.

Ранее Армения и США начали обсуждение деталей открытия «Пути Трампа».