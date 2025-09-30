На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Царьград» заявил, что Китай встал в один ряд с Россией и США, подготовив ядерное оружие

«ЦГ»: эксперимент Китая с ядерным оружием ставит страну в один ряд с РФ и США
Global Look Press

Эксперимент Китая с ядерным оружием, в рамках которого инженеры сумели проанализировать последствия нанесения тройного ядерного удара по цели, размещенной глубоко под землей, выводит Пекин в один ряд с Москвой и Вашингтоном. Об этом пишет издание «Царьград» («ЦГ»).

Уточняется, что китайским ученым удалось разработать систему, которая способна моделировать многоточечные ядерные взрывы большой мощности на большой глубине под землей.

«По сути, Китай заявил о создании инструмента, выводящего его в одну категорию с Россией и США — странами, которые обладают не только внушительным арсеналом, но и опытом системных исследований в области ядерной войны», — отмечается в статье.

В публикации подчеркнули, что мировой «ядерный клуб» стремительно меняется. По мнению «Царьград», такое научное достижение КНР посылает другим ядерным государствам сигнал «мы здесь, и мы готовы». Кроме того, указывается, что случившееся усиливает напряжение в мире.

Ранее сообщалось о переговорах Путина и Си Цзиньпина на фоне наращивания ядерного арсенала Китая.

