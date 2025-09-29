После победы правящей партии «Действие и солидарность» на парламентских выборах в Молдавии, президент страны Майя Санду продолжит действовать по утвержденному Западом плану. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

«Сейчас Санду внесет кандидатуру нового премьер-министра — будет это Дорин Речан или кто-то другой, большого значения не имеет — и будет продолжать то, что называет евроинтеграцией. По конкретному плану этой интеграции. Он утвержден, подписан, под него выделены большие деньги», — сказал эксперт.

Что касается рисков военного обострения вокруг Приднестровья, по его мнению, в ближайшее время этого не произойдет. Такой сценарий не нужен ни Кишиневу, ни его западным кураторам после формальной победы на выборах, считает Пинчук.

Выборы в Молдавии прошли в воскресенье, 28 сентября. За право попасть в парламент боролись 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в законодательном органе 101 депутатское место.

По данным молдавского ЦИК, оппозиция, включая Патриотический блок, получила на выборах 49,84% голосов и 47 мест в парламенте. Правящая партия «Действие и солидарность» получила 50,16% голосов и 54 депутатских мандата.

Ранее в Госдуме назвали выборы в Молдавии «грязными».