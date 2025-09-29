В Госдуме назвали выборы в Молдавии «грязными»

Несмотря на то, что оппозиция надеялась на победу в выборах в парламент, чудес не бывает, особенно когда дело касается Молдавии. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы России, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

«Это были грязные, нечестные выборы, в ходе которых власть прибегала к невиданным прежде, даже в Молдавии, способам. Было и притеснение политических оппонентов, когда целый ряд политических сил был снят с выборов. Проводились массовые аресты деятелей оппозиции. Одним из самых громких стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул», — сказал депутат.

Он пояснил, что президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) проиграли выборы внутри страны, но смогли с небольшим отрывом получить большинство в парламенте за счет голосов в Западной Европе и США.

«Только на одну Западную Европу было выдано 800 тыс. бюллетеней и открыто порядка 300 избирательных участков, которые работали дольше, чем на президентских выборах. В то же самое время ни для Приднестровья, ни для России, где, по оценкам, проживает около 400 тыс. граждан Молдавии, не были созданы условия для голосования. В России было открыто всего два участка, а в Приднестровье — двенадцать», — рассказал Затулин.

По мнению депутата, «западные кураторы Майи Санду сейчас начнут ее поздравлять и восхвалять результаты победы демократии в Молдавии». Однако им скорее стоит задуматься о том, «какой ценой эта победа была достигнута и насколько прочна власть Санду в самой Молдавии», заключил Затулин.

По данным ЦИК Молдавии, оппозиция, включая Патриотический блок, получила на выборах в парламент 49,84% голосов и 47 мест в парламенте. Правящая партия «Действие и солидарность» получила 50,16% голосов и 54 депутатских мандата.

Ранее ЦИК Молдавии рассказал, что итоговая явка на парламентских выборах составила 52,2%.