Трамп с иронией отозвался на сообщения о неполадках с самолетом фон дер Ляйен

Трамп: фон дер Ляйен лишили возможности пользоваться телефоном, и это хорошо
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп иронично прокомментировал сообщения о технических неполадках самолета, в котором летела глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, председателя Еврокомиссии лишили возможности пользоваться телефоном. Глава Белого дома отметил, что, если бы подобное произошло с ним, то он был бы «очень счастлив».

Трамп добавил, что никому не известно, из-за чего возникли неполадки с бортом фон дер Ляйен.

1 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что самолет с фон дер Ляйен накануне был вынужден приземлиться без системы GPS в болгарском аэропорту Пловдив.

В статье говорится, что якобы «предполагаемая российская интерференционная атака <...> вывела из строя навигационные системы GPS». Три неназванных источника заявили журналистам, что инцидент «расценивается как вмешательство России».

Ранее в Кремле прокомментировали заявление о причастности РФ к инциденту с самолетом главы ЕК.

