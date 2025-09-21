Трамп готов защитить Польшу в случае эскалации в отношениях с РФ

Трамп: США защитят Польшу и Прибалтику при эскалации в отношениях с Россией

США окажут помощь в обороне Польши и прибалтийских стран в случае эскалации отношений с Россией. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Да, я сделаю это», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию некоторых аэропортов, в том числе варшавского. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских беспилотников, найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

