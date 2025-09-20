СМИ: льстящие Трампу политики ЕС возмущены вмешательством США в дела Европы

Европейские лидеры, которые публично льстят президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, в частном порядке возмущены их вмешательством во внутренние дела. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

Автор отмечает, что после вступления Трампа в должность чиновники США заявили о поддержке правых партий во многих странах Европы, включая Великобританию, Чехию, Францию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Румынию, Словакию и Испанию.

«Американские консерваторы считают их лучшим противоядием от либерализма, который они рассматривают как угрозу, подрывающую безопасность Запада», — сказано в материале.

При этом резкие выпады администрации Трампа в адрес европейских либералов, пишет газета, представляют собой битву за культуру, идеологию и торговлю, которая настолько ожесточена, что некоторые лидеры и чиновники из этой части света все больше убеждаются в том, что помощники президента добиваются «смены режима» в Европе.

Тем не менее высокопоставленные европейские чиновники хотят, чтобы Вашингтон был на их стороне из соображений безопасности.

В августе газета Financial Times писала, что своим решением согласиться на требование Дональда Трампа увеличить расходы на оборону, а также подписав невыгодное торговое соглашение, Европа «продает свою душу» американскому лидеру.

По мнению автора, то, что европейские лидеры выдают за прагматизм, на самом деле является «саморазрушающим оппортунизмом». Как следует из материала, лидеры ЕС выбрали стратегию с «лестной риторикой, в которой громогласно восхваляются миротворческие и переговорные способности Трампа», однако это ведет к потере самоуважения.

Ранее Трамп порадовался, что его называют «президентом Европы».