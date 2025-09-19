На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Две трети членов МАГАТЭ не поддержали антироссийскую резолюцию по Украине

Антироссийскую резолюцию МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся
true
true
true
close
Lisi Niesner/Reuters

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проголосовала за антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся стран, написал в соцсети X постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что Венгрия и США при голосовании воздержались. В итоге документ поддержала треть членов агентства (62 страны).

«Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед», — оценил итоги голосования российский дипломат.

В здании ООН в Вене с 15 по 19 сентября проходит Генеральная конференция МАГАТЭ.

В начале сентября глава агентства Рафаэль Гросси призвал продолжать диалог с российской стороной по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что пока МАГАТЭ удалось «избежать худшего» благодаря контактам с РФ, и высказал мнение, что задача дипломатии — «наводить мосты, а не только представлять какую-либо позицию».

Ранее Россия не пригласила США на «Мировую атомную неделю».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами