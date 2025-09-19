Две трети членов МАГАТЭ не поддержали антироссийскую резолюцию по Украине

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проголосовала за антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся стран, написал в соцсети X постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что Венгрия и США при голосовании воздержались. В итоге документ поддержала треть членов агентства (62 страны).

«Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед», — оценил итоги голосования российский дипломат.

В здании ООН в Вене с 15 по 19 сентября проходит Генеральная конференция МАГАТЭ.

В начале сентября глава агентства Рафаэль Гросси призвал продолжать диалог с российской стороной по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что пока МАГАТЭ удалось «избежать худшего» благодаря контактам с РФ, и высказал мнение, что задача дипломатии — «наводить мосты, а не только представлять какую-либо позицию».

Ранее Россия не пригласила США на «Мировую атомную неделю».