Кадыров заявил, что новый район Грозного назовут в честь Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что в Грозном появится новый район, который будет носить имя президента России Владимира Путина.

В своем сообщении чеченский глава рассказал, что он знакомился с ходом работ в центральной части города. По его словам, там развернута масштабная стройка, по завершении которой появится новый район.

«Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, Президента России Владимира Путина», — написал Кадыров.

Он уточнил, что район расположится на территории свыше 200 гектаров.

До этого Путин наградил главу Чечни орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени.

В декабре Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на пост главы государства.

Ранее Кадыров сообщил о вручении Путину ордена имени своего отца.