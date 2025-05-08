Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент России похвалил достижения Кадырова в развитии Чечни

Путин: Кадыров может гордиться результатами развития Чечни
close
Телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Кадыров представил президенту РФ доклад об экономической жизни в республике. Выслушав его, Путин отметил, что глава Чечни может быть доволен и гордиться результатами проделанной за последние годы работы. Это совершенно очевидная вещь, подчеркнул президент.

7 мая Кадыров рассказал, что провел беседу с президентом России Владимиром Путиным вне рамок официальной встречи и получил от него поддержку по ряду вопросов.

6 мая глава Чечни заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только Путин.

Ранее политолог «разгадал» заявление Кадырова об отставке.

Все новости на тему:
Кадыров попросил об отставке
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами