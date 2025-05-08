Президент России похвалил достижения Кадырова в развитии Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Кадыров представил президенту РФ доклад об экономической жизни в республике. Выслушав его, Путин отметил, что глава Чечни может быть доволен и гордиться результатами проделанной за последние годы работы. Это совершенно очевидная вещь, подчеркнул президент.

7 мая Кадыров рассказал, что провел беседу с президентом России Владимиром Путиным вне рамок официальной встречи и получил от него поддержку по ряду вопросов.

6 мая глава Чечни заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только Путин.

Ранее политолог «разгадал» заявление Кадырова об отставке.