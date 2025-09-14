«Священники и боты»: Санду обрушилась с очередным обвинением в адрес России

Санду: Россия использует священников и ботов для влияния на выборы в Молдавии

Россия якобы использует священников и ботов в целях якобы «вмешательства» в предстоящие в сентябре парламентские выборы в Молдавии. Об этом в беседе с газетой Financial Times заявила президент страны Мая Санду.

«Россияне используют диаспору (чтобы влиять на парламентские выборы – «Газета.Ru») », — отметила она, обвинив Москву в использовании священников Русской православной церкви якобы «для распространения пропаганды» и использовании бот-сети «Матрешка», как утверждает Санду, для создания «фейкового контента».

При этом FT напоминает, что Санду сама опиралась на диаспору, чтобы выиграть на президентских выборах в прошлом году и обеспечить поддержку членства Кишинева в ЕС.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Кишинев по случаю дня независимости подтвердили поддержку европейских устремлений Молдавии. Макрон отметил прогресс республики в проведении реформ правовой системы и государственного управления, необходимых для вступления в ЕС.

Ранее ЦИК Молдавии утвердил к парламентским выборам только два участка для голосования в России.