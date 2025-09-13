На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Профессор из Норвегии раскрыл ложь Запада о глушении GPS-сигналов Россией

Профессор Дизен: Запад ложью о глушении GPS-сигналов хочет обострить конфликт
Yves Herman/Reuters

Страны Запада распространяли ложные сведения о глушении Россией сигналов GPS ради эскалации конфликта. Об этом заявил на своей странице в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Дезинформация о том, что Россия глушит сигналы GPS, очевидно, была направлена ​​на эскалацию прокси-войны», — написал он.

При этом Дизен обратил внимание на то, что когда военная пропаганда разоблачается, никто не несет ответственности.

1 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что самолет с фон дер Ляйен накануне был вынужден приземлиться без системы GPS в болгарском аэропорту Пловдив.

В статье говорится, что якобы «предполагаемая российская интерференционная атака <...> вывела из строя навигационные системы GPS». Три неназванных источника заявили журналистам, что инцидент «расценивается как вмешательство России».

Ранее Лавров ответил на слова о том, что Россия отключила GPS у самолета фон дер Ляйен.

