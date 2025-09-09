Лавров ответил на слова о том, что Россия отключила GPS у самолета фон дер Ляйен

Лавров назвал дурью сообщения о якобы атаке РФ на самолет Урсулы фон дер Ляйен

Утверждения о якобы атаке России на системы GPS самолета главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии являются дурью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», — подчеркнул он.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила желание ознакомиться с бумажными картами, по которым в Болгарии садился самолет председателя Еврокомиссии из-за якобы вызванного действиями РФ сбоя системы GPS.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что никаких реальных фактов российского вмешательства представлено не было.

1 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что самолет с фон дер Ляйен накануне был вынужден приземлиться без системы GPS в болгарском аэропорту Пловдив.

Ранее Трамп с иронией отозвался на сообщения о неполадках с самолетом фон дер Ляйен.