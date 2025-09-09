На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров ответил на слова о том, что Россия отключила GPS у самолета фон дер Ляйен

Лавров назвал дурью сообщения о якобы атаке РФ на самолет Урсулы фон дер Ляйен
true
true
true
close
Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Утверждения о якобы атаке России на системы GPS самолета главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии являются дурью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», — подчеркнул он.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила желание ознакомиться с бумажными картами, по которым в Болгарии садился самолет председателя Еврокомиссии из-за якобы вызванного действиями РФ сбоя системы GPS.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что никаких реальных фактов российского вмешательства представлено не было.

1 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что самолет с фон дер Ляйен накануне был вынужден приземлиться без системы GPS в болгарском аэропорту Пловдив.

Ранее Трамп с иронией отозвался на сообщения о неполадках с самолетом фон дер Ляйен.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами