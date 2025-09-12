На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Великобритания дополнила список санкций против России

Британия расширила список антироссийских санкций на 30 позиций
true
true
true
close
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания расширила список антироссийских санкций на 30 позиций. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте минфина страны.

«Добавлены 70 новых уточнений и 30 новых позиций в рамках режима санкций против России», — говорится в сообщении.

В документе сказано, что санкции были введены против «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» и предприятия химической промышленности «Анозит».

Помимо этого, в дополненный список попали производитель конденсаторов АО «Элеконд», АО «Опытное конструкторское бюро «Икар» и производитель оптоэлектронной техники АО «Протон».

Новые санкции против России анонсировал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми 2 сентября. По его словам, правительство Великобритании уже многое сделало, в том числе снизило максимальный размер цен на нефть, что, по его мнению, было «необходимо».

Ранее Кадыров отреагировал на санкции Британии против его матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами