Великобритания дополнила список санкций против России

Великобритания расширила список антироссийских санкций на 30 позиций. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте минфина страны.

«Добавлены 70 новых уточнений и 30 новых позиций в рамках режима санкций против России», — говорится в сообщении.

В документе сказано, что санкции были введены против «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» и предприятия химической промышленности «Анозит».

Помимо этого, в дополненный список попали производитель конденсаторов АО «Элеконд», АО «Опытное конструкторское бюро «Икар» и производитель оптоэлектронной техники АО «Протон».

Новые санкции против России анонсировал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми 2 сентября. По его словам, правительство Великобритании уже многое сделало, в том числе снизило максимальный размер цен на нефть, что, по его мнению, было «необходимо».

Ранее Кадыров отреагировал на санкции Британии против его матери.